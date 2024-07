“MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico”: primo appuntamento della kermesse il 26 agosto

StrettoWeb

Presenti l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro e l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca il calendario degli eventi, proposti da StrettoCrea, a partire da “MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico”.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Gruppo organizzativo di StrettoCrea con il presidente Giuseppe Mulfari, l’illustratore Fabio Franchi, l’architetto Anna Carulli (Fondazione Architetti del Mediterraneo e InBar) e rappresentanti di UniVerso Me.

L’assessore Finocchiaro, nel portare i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, ha spiegato che “con grande piacere supportiamo da qualche anno queste attività che ovviamente si implementano grazie ad un continuo confronto attivo e partecipativo con questi talenti e con le associazioni come ad esempio StrettoCrea che in virtù anche dell’incessante attività della mia collega Liana Cannata sono costantemente presenti nelle iniziative che sosteniamo e promuoviamo in maniera attiva e proficua per la nostra città. Va detto che questi ‘giovani talenti’ con le loro competenze portano nuova linfa e nuove energie e vi assicuro che, come ho avuto modo di vedere l’anno scorso a Villa Dante, la Fiera del Fumetto non è rivolta soltanto alla categoria dei più giovani, ma riscuote l’interesse e la partecipazione di persone anche mature e di intere famiglie. L’Amministrazione comunale, per questo evento, ha concesso l’atrio di palazzo Zanca, il Palacultura Antonello e l’Arena Cicciò, di nuovo a regime per essere fruita”.

L’assessore Cannata ha aggiunto “siamo contenti di presentare insieme a StrettoCrea il MessinaCon edizione 2024 – la fiera del fumetto messinese entrata a far parte della Rete italiana dei festival dedicati al fumetto. Una realtà che continua a crescere anche in città grazie a giovani professionisti che con le loro iniziative, attraverso le quali trasmettono passione e talento, generano un vero e proprio sviluppo economico. MessinaCon, infatti, è diventato un appuntamento annuale per i più giovani ma anche per famiglie e appassionati di questo settore produttivo che muove un importante indotto economico, facendo conoscere grazie al fumetto la città di Messina”.

Il presidente Mulfari ha ringraziato “l’Amministrazione Basile per il costante contributo”, sottolineando che “la novità di quest’anno sono gli spazi in quanto il Comune ha messo a disposizione l’atrio di palazzo Zanca, il foyer del Palacultura, l’Arena Cicciò e un’area artisti all’interno della GAMM”.

L’illustratore Franchi ha sottolineato l’importanza della sinergia con l’Amministrazione, spiegando gli eventi in calendario, mentre l’architetta Carulli ha dichiarato che la “Fondazione Architetti del Mediterraneo e InBar è sempre al fianco della Fiera del Fumetto, la cui espressione grafica rappresenta una forma d’arte all’interno dell’architettura”.

La nuova edizione di “MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico” prenderà il via il 26 agosto prossimo con l’area mostre, allestita nell’atrio di palazzo Zanca, curata dall’Officina del Sole; dal 30 agosto all’1 settembre al Palacultura Antonello giochi, cosplay e altre attività.

