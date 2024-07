Messina, la 5ª Commissione in visita nel nuovo Museo Teatro dell’Opera dei Pupi

StrettoWeb

“Parola d’ordine “preservare, rivalutare e rilanciare” uno dei patrimoni artistici culturali esistenti nella nostra città. Questa mattina con la 5ª Commissione Consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti, di cui mio onoro di esserne anche il vice presidente, siamo stati in visita nel nuovo Museo Teatro dell’Opera dei Pupi della famiglia Gargano gestita oggi dai fratelli Nando, Sara e Giorgio“, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo. “Dal 1811 partendo dal loro trisavolo trisavolo Venerando Gargano, la famiglia ha sempre cercato di mantenere in vita questa bellissima tradizione, oggi proclamata dall’UNESCO capolavoro orale e immateriale dell’umanità“, sottolinea Rinaldo.

“Dai pupi ai quadri dei cantastorie, ai laboratori con gli attrezzi da lavoro, canovacci e fondali per le rappresentazioni, tante le bellezze da guardare all’interno del museo che si trova in via Oratorio San Francesco a due passi dal duomo di Messina”, conclude Rinaldo

