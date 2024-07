Messina, verifica ed allineamento delle sezioni elettorali ai confini territoriali della V municipalità

StrettoWeb

Di concerto con il sindaco Federico Basile, l’assessore all’Attuazione del decentramento amministrativo Pietro Currò, insieme alla dirigente del dipartimento Affari generali Laura Strano e al responsabile del servizio Elettorale Nino Cammaroto, ha incontrato oggi nella sede della V municipalità il presidente Raffaele Verso e il consiglio circoscrizionale. Obiettivo dell’ordine del giorno della seduta ordinaria sono stati la verifica e l’eventuale allineamento delle sezioni elettorali ai confini territoriali della V municipalità.

“La mia presenza qui oggi – ha spiegato l’assessore Currò – è il segno tangibile dell’attenzione rivolta dall’Amministrazione Basile alle esigenze e alle richieste delle Municipalità, ognuno nel proprio ruolo, ma in una visione strategica unica e complessiva”. Ai fini di un miglioramento del sistema elettorale, in linea con i confini della V Circoscrizione, i presenti hanno ascoltato le richieste pervenute dal presidente Strano e dal Consiglio per un servizio sempre più efficiente e a misura di cittadinanza.

