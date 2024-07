Messina, trasferimento degli uffici dell’ex presidio ospedaliero Mandalari

StrettoWeb

L’Asp di Messina comunica che da oggi 4 luglio si sta procedendo al trasferimento degli uffici dell’ ex Po Mandalari, in un’altra area sempre del Mandalari. Nelle more, a cura dell’ufficio tecnico, vengano effettuati gli interventi a completamento della struttura e delle aree prospicienti. Tale periodo si protrarrà per sette giorni lavorativi, tranne eventuali complicazioni che dovrebbero verificarsi nel corso delle operazioni.

Durante il trasferimento l’ufficio dovrà necessariamente essere chiuso al pubblico. Si comunica che l’ufficio sarà quindi chiuso dal 4 all’11 luglio. Quest’ufficio procederà a comunicare l’ultimazioni delle operazioni di trasloco e la ripresa del servizio pubblico.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Asp.

