Messina, StrettoCrea porta il concerto di Ruggero de I Timidi

Annunciato oggi tramite i loro canali social, in occasione del primo giorno di MessinaCon – il 30 Agosto-, StrettoCrea porta il concerto di Ruggero de I Timidi, pseudonimo di Andrea Sambucco (Udine, 9 luglio 1975), è un cantautore e comico italiano. Nel 2013 crea il personaggio Ruggero de I Timidi e pubblica su YouTube il suo singolo d’esordio, Timidamente io. Il successo del brano è immediato, anche grazie al videoclip diretto da Il Terzo Segreto di Satira che diventa virale,e porta Sambucco a dedicarsi completamente al nuovo personaggio, pubblicando numerosi singoli che mantengono lo stesso schema: testo demenziale su musica leggera. A fine anno realizza un CD autoprodotto intitolato I primi cinque più grandi successi che raccoglie tutti i brani pubblicati su internet fino a questo punto. Nel 2014 partecipa al programma Tú sí que vales nei panni di Ruggero, classificandosi al terzo posto. Il 14 settembre gareggia al “Festival della canzone italiana” di New York con Memories of You, versione in inglese di Timidamente io.

Il 24 febbraio 2015 pubblica il suo primo album come Ruggero de I Timidi, intitolato Frutto proibito.Il disco contiene tre inediti, che vedono la partecipazione dell’attrice Debora Villa e del tenore Maestro Ivo, e nuove registrazioni dei brani precedentemente pubblicati su internet, impreziositi da un quartetto d’archi L’11 dicembre esce Natale romantico, album di cover con famose canzoni natalizie e rivisitazioni di vecchi brani. Nel 2017 appare in un cameo nel film Si muore tutti democristiani de Il Terzo Segreto di Satira.

Nel 2018 è ospite fisso del varietà 90 Special condotto da Nicola Savino. Il 2 settembre viene organizzato il primo “Raduno Timido” presso il Parco Tittoni di Desio, evento autocelebrativo che verrà riproposto a cadenza annuale.Il 7 settembre esce il secondo album, Giovani emozioni, che omaggia la musica dei cantautori degli anni settanta, tra cui Franco Battiato, Francesco De Gregori e Ivan Graziani.Al Lucca Comics 2018 presenta l’albo Fumetti timidi, disegnato da Giuseppe Zironi e Stefano Conte, con copertina di Giorgio Cavazzano.

I biglietti per MessinaCon sono disponibili:

– Sul sito postoriservato.it

– nel MessinaCon Point (fumetteria La Torre Nera a Messina, La Gilda di Role & Roll a Reggio)

– Al palacultura i giorni dell’evento

