Messina, senso unico lungo le strade provinciali 146A e 146bis

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione temporanea di senso unico lungo un tratto delle strade provinciali 146A di Ponte Naso – Sinagra e 146bis di Ponte Naso – Sinagra (scorrimento veloce), in concomitanza della manifestazione estiva, patrocinata dal Comune di Sinagra, che si svolgerà presso l’area artigianale PIM, in località Filippello. La limitazione avrà effetto dalle ore 19:00 del 10 agosto alle ore 05:00 dell’11 agosto e dalle ore 19:00 dell’11 agosto alle ore 05:00 del 12 agosto 2024.

In particolare:

a) La strada provinciale 146 bis di Ponte Naso – Sinagra (scorrimento veloce) sarà percorsa nel tratto compreso fra il Km 7+800 e il Km 9+956 (in corrispondenza del ponte Centro) in direzione monte – mare;

b) La 146A di Ponte Naso sarà percorsa nel tratto compreso fra il Km 9+800 e il Km 11+000 in direzione (mare – monte). Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.