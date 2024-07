Messina, sei indagati al Papardo per la morte del neonato figlio di Daniele Zuccarello | DETTAGLI

StrettoWeb

“Siamo stati papà e mamma per un giorno. Giorno 15/07/2024, nasce nostro figlio Matteo alle 19:27, alle 21:15 del 16/07/2024 e’ deceduto. Faccio questo post per tutti gli amici che sapevano e per chi non sapeva nulla. Le cause? sarà la magistratura a stabilirle considerando che è nato sano e le responsabilità sono altrove. Ieri notte ho fatto esposto denuncia agli organi competenti. Che sia un post che resti in memoria di tanti che avranno voglia in futuro di farci la semplice domanda ancora senza figli? tu e tua moglie quando ci pensate ? Rifletteteci… visto che veniamo anche da altri trascorsi, 2 aborti negli ultimi 4 anni! non vogliamo ne messaggi ne chiamate sia io che mia moglie, siamo già abbastanza esausti considerando che ancora oggi dobbiamo affrontare il post parto operazione. Le nostre cicatrici resteranno per sempre! Regaleremo tutto ciò che apparteneva al nostro piccolo Matteo a famiglie che ne avranno più bisogno! Daniele Zuccarello e Serena La Spada”. Con questo post pubblicato su facebook il padre Santi Daniele Zuccarello annuncia la morte, dopo un giorno, del figlio Matteo.

I fatti

Il 9 luglio la moglie, Serena La Spada giunta all’ottavo mese di gravidanza, si è recata dalla ginecologa di fiducia per una visita nel corso della quale è emerso – come riportato nella denuncia – che il neonato cresceva meno del previsto e per questo motivo era iniziato il tracciamento per vedere se era il caso di anticipare il parto che in origine era stato programmato per il 5 agosto. I genitori però hanno voluto sentire un altro medico che invece ha smentito la prima tesi confermando che per lui la gravidanza proseguiva regolarmente.

Il 12 luglio la coppia si è recata all’ospedale Papardo di Messina per il primo tracciato risultato regolare e in quell’occasione è stato comunicato alla coppia che il parto cesareo era stato anticipato al 15 luglio. Il 15 luglio il bimbo è nato normalmente e tutto sembrava fosse andato bene ma la sera purtroppo Santi Zuccarello Cimino ha visto che il bimbo, che si trovava nell’incubatrice, era attaccato ad un respiratore e gli sarebbe stato detto che era prassi data la nascita prematura del piccolo ma che tutto procedeva regolare.

Il neonato, nato prematuro all’ospedale Papardo lo scorso 16 luglio è deceduto appunto dopo qualche ora dalla nascita e per questo è stato aperto un fascicolo dopo una denuncia presentata da Santi Zuccarello, padre del piccolo assistito dagli avvocati Antonio Roberti e Maria De Salvo. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato per capire quali sono le cause che hanno strappato alla vita il piccolo. Nell’inchiesta risultano indagati, come atto dovuto, sei medici.

