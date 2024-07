Messina: scerbatura e pulizia in città: i divieti previsti. E ci sarà lo spostamento di una fermata | INFO

StrettoWeb

Da lunedì 29 luglio sino al 27 agosto, nella fascia oraria 5-13, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade del villaggio Aldisio. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di pulizia collettore fognario: le limitazioni viarie

Dalle ore 22 di domani, venerdì 26, sino alle 6 di sabato 27 luglio, vigerà il divieto di transito veicolare in via I settembre, nel tratto compreso tra viale San Martino e piazza della Repubblica. Il provvedimento viabile è stato adottato per consentire lavori di pulizia e di manutenzione atti a rendere funzionale il tratto di collettore fognario esistente nella sede tranviaria del suddetto tratto di strada. nella fascia oraria 7.30–17.

Spostamento fermata bus ATM in via Magno

Per un migliore efficientamento del servizio, si è stabilito di trasferire lo spazio di fermata per autobus del servizio di tpl, attualmente sito in via Basilio Magno, in contrada Baglio, antistante l’accesso ad una cooperativa, nella parte terminale della stessa via Magno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.