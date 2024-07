Messina, pubblicato il Bando Democrazia Partecipata

StrettoWeb

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Messina, il Bando della Democrazia Partecipata anno 2024 finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Pertanto, si invitano tutti i cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel Comune di Messina, le Associazioni, le Ditte, gli Enti pubblici e privati ed in generale gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale, ad esclusione di quanti ricoprano incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi Ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana oltre che dello Stato e degli altri Enti Locali; chiunque ricopra incarichi in Consiglio di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica, coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, Associazioni no profit presenti nel territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici ed infine i dipendenti del Comune, ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo delle somme, di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014. La quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’anno 2024 è pari a 110.705,02 euro.

I soggetti interessati a proporre un’azione nell’interesse della città, entro il 31 agosto 2024, potranno esprimere una sola preferenza accedendo all’indirizzo https://serviziweb.comune.messina.it/inserisciProposta.php indicando la tematica, la località, la strada e l’azione che si intende realizzare. Le aree tematiche sono cinque e riguardano: 1) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; 2) Sviluppo Economico e Turismo; 3) Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 4) Ambiente e Territorio; 5) Aree Verdi. Le proposte formulate dai cittadini saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato “Documento sulla Partecipazione” predisposto a conclusione della fase di valutazione che sarà poi esitato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.

L’assessore Massimiliano Minutoli, nel ribadire l’importanza della partecipazione della collettività nella realizzazione di interventi finalizzati a migliorare le aree cittadine, ha dichiarato che “anche quest’anno abbiamo adottato il sistema della scelta on line per favorire coloro che non hanno la possibilità di recarsi direttamente presso gli uffici comunali per esprimere la propria scelta. Il sistema garantisce la massima trasparenza e sarà possibile indicare una preferenza soltanto per una delle aree tematiche previste nell’avviso”. “Auspico che le Circoscrizioni si facciano promotrici del bando al fine di dare la massima divulgazione sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte progettuali che rappresentano un importante valore aggiunto per la crescita dell’intera comunità sotto il profilo del benessere e qualità della vita”, ha concluso l’Assessore.

