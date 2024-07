Messina, proseguono gli interventi di deblattizzazione

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune prosegue le operazioni di deblattizzazione su tutto il territorio comunale. Gli interventi, previsti per la settimana dall’8 al 12 luglio prossimi, coinvolgeranno diverse aree della città. Nella zona Sud, i lavori si svolgeranno l’8 luglio a Santa Lucia e Zafferia, il 9 luglio a Santo Stefano Inferiore – Superiore e Larderia Inferiore – Superiore, il 10 luglio a Galati Marina e Galati Sant’Anna, l’11 luglio a Tremestieri e Mili Marina e il 12 luglio a Pistunina e Santa Lucia (Piano di Zona e Piano Stella).

Nell’area Centro, la deblattizzazione avrà luogo l’8 luglio lungo il viale San Martino (da incrocio viale Europa a via Garibaldi), il 9 luglio lungo viale Italia (da incrocio viale Europa a Gravitelli), il 10 luglio lungo viale Principe Umberto (da Gravitelli a incrocio viale Boccetta), l’11 luglio lungo viale Boccetta (da svincolo Autostrada a via Garibaldi) e il 12 luglio a Gravitelli.

Per l’area Nord, gli interventi si svolgeranno l’8 luglio lungo via Palermo (da via Garibaldi a Ritiro), il 9 luglio a San Michele, il 10 luglio lungo viale Regina Elena (da Torrente Trapani a Giostra), l’11 luglio lungo viale Regina Elena (da Giostra a viale Annunziata) e il 12 luglio a San Licandro basso.

Messinaservizi Bene Comune avvisa inoltre che seguiranno aggiornamenti sui successivi interventi programmati su tutto il territorio comunale.

Parallelamente, inizierà il secondo ciclo di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nell’area Centro della città. Il servizio verrà espletato sempre dalle ore 22 in poi. La disinfestazione partirà l’8 luglio e interesserà le seguenti vie e aree: San Paolo, Messina Due, Villa Contino, Fondo Pugliatti, via La Farina (da viale Europa a piazza Stazione), viale Europa, Salita Camaro, piazza Stazione, via Padre Ruggeri (Camaro), Complesso Mito, viale San Martino (mare/monti), piazza Cairoli, Cortina del Porto (fino viale Giostra), Quadrato Caserma Pompieri, Quadrato Piscina, Quadrato Ex UPB, Valle degli Angeli, via Tranquilla, via Candore, via San Cosimo (parte alta), San Paolo (casette), via del Santo, Via Santa Marta, Salita Montesanto, Scalinata viale Boccetta, Scalinata via XXIV Maggio e Case Vecchio Macello.

Il 9 luglio, la disinfestazione interesserà Quadrato La Finanza, Quadrato Municipio, Circonvallazione, Quadrato ATM, Quadrato via Croce Rossa, Quadrato CGIL, Quadrato via Romagnosi, Quadrato via Gagini, Quadrato via San Giovanni di Malta, Quadrato San Giovanni Decollato, viale Boccetta, Centro Storico, Provinciale, via La Farina (da Ponte Gazzi a viale Europa), via Carraia e Quadrato Boer.

Infine, il 10 luglio, le aree interessate saranno via del Santo, via Palmara, Camaro San Luigi, via Santa Marta, Quadrato San Paolino, Quadrato via del Carmine, piazza del Popolo, via T. Cannizzaro, Gravitelli, via XXIV Maggio, Zona Montalto, via Roccaguelfonia, corso Cavour, via C. Battisti, via Palermo (fino Circonvallazione), viale Giostra (da Circonvallazione a viale della Libertà), Bisconte, Cataratti, via Polveriera, Montepiselli e Quadrato Boner.

Si ricorda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni. A seguire, saranno comunicate le date per le aree Nord e Sud.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a seguire i canali ufficiali di Messinaservizi Bene Comune.

