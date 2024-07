Messina: presentato a palazzo Zanca il “Modulo Giovani Professionisti”, ecco di cosa si tratta

StrettoWeb

Da oggi, venerdì 5 luglio, è possibile accedere attraverso *YoungMe – il portale web per i giovani* https://youngme.comune.messina.it/ al nuovo modulo “Giovani Professionisti”, rivolto agli under 40 che lavorano fuori sede e vogliono instaurare un legame lavorativo con la città d’origine, Messina. La presentazione si è svolta oggi, a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alla Digitalizzazione Roberto Cicala e dell’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata.

L’Amministrazione comunale rivolge lo sguardo verso coloro che sono andati via da Messina per intraprendere un percorso formativo e/o professionale e per dimostrare che attraverso un atto concreto si possa ritrovare quell’appeal perduto nel tempo.

Le parole di Basile

“L’idea nasce dal confronto intercorso lo scorso anno con l’associazione Fuori di Me, da cui è nata la volontà di mappare tutti i professionisti fuori città che hanno intenzione di intraprendere un percorso lavorativo con la città d’origine. Perché la presenza di professionisti può portare alla rivitalizzazione economica e ad un ulteriore miglioramento dei servizi e della qualità della vita”, ha dichiarato il sindaco Basile.

Cannata: “ecco l’obiettivo”

Secondo l’assessore Cannata: “si potrà accedere al modulo dei Giovani Professionisti sul sito YoungMe, compilando le sezioni richieste e caricando il proprio curriculum vitae. Questa è un’importante opportunità per intraprendere insieme un percorso che vede tutti protagonisti nell’implementazione di questo modulo. L’obiettivo finale è creare un network di professionisti e favorire l’incontro tra domanda e offerta”.

Le parole di Cicala

L’assessore Cicala, sull’aspetto della Digitalizzazione, ha evidenziato che “un sistema strutturato, come questo, rapido e veloce, oltre che utile e al passo con i tempi, consente di avere una Pubblica Amministrazione snella e al servizio della propria comunità”.

I rappresentanti dell’associazione “Fuori di Me” Roberto Saglimbeni e Roberto Forestieri, gruppo messo insieme e coordinato dal Rotary Club Messina, supportati anche dalle associazioni “Nun si Parti” e “Southworking – Lavorare dal Sud”, hanno ringraziato l’Amministrazione comunale per questa iniziativa che rappresenta un importante segnale, forse il primo in tutta Italia, per creare un collegamento tra amministrazione e professionisti fuori sede.

