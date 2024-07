Messina, oggi la sospensione dei servizi al pubblico nella sede della 2ª circoscrizione

StrettoWeb

In occasione del concerto di Max Pezzali, in programma stasera allo stadio Franco Scoglio di Messina e considerati i provvedimenti inerenti la viabilità, il dipartimento Affari Generali rende nota la sospensione nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, dei servizi al pubblico presso gli uffici della II circoscrizione, siti in via degli Agrumi, presso il palazzo dei Servizi dello stadio Scoglio a San Filippo. Domani, mercoledì 10 luglio, dalle ore 14.30 sino alle 16.30, sarà garantita l’apertura pomeridiana al pubblico.

