Messina, Lorenzo Tappa vince il Campionato Sprint Interprovinciale

Si è concluso in bellezza l’avvincente Campionato Sprint Interprovinciale organizzato in collaborazione dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e dal circuito Vincenza Ispica di Carmelo e Gianfranco Ricca. Una competizione spettacolare, che ha riscosso notevoli consensi, andata in scena per il secondo anno consecutivo, a cui hanno partecipato i migliori kartisti siciliani, dandosi battaglia in pista e regalando al pubblico gare ricche di adrenalina ed emozioni.

Proprio a Ispica si è svolto sabato il quarto appuntamento in calendario (due per città), epilogo del Campionato Sprint Interprovinciale 2024. Il punteggio di ogni prova è stato dato dalla somma di gara1 e gara2, da 36 giri ciascuna, con le qualifiche di 8’ per determinare la griglia di partenza. Al termine dell’ultimo atto, in base alla classifica generale, è stata effettuata la premiazione dei piloti vincitori di questa edizione. Sul gradino più alto del podio finale della categoria F1 (Pro) Lorenzo Tappa che si è laureato campione conquistando il titolo con 255 punti complessivi. Al secondo posto, di un soffio, Fabrizio Anello, staccato di due sole lunghezze (253). Terza l’ottima Sara La Fauci, a quota 222.

Nella F2 (Semi-Pro) ha prevalso Salvatore Pisano con 247 punti, davanti a Antonio Bartolotta (233) e Milo Barbera (228). Giuseppe Greco si è invece imposto nella F3 (Gentleman) con 308 punti, precedendo Onofrio Balastro (256) e Sebastiano Di Stefano (233). Il Campionato Sprint Interprovinciale, con questo apprezzatissimo format, tornerà nel 2025 per la prossima edizione.

