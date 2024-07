Messina, al via i lavori di riqualificazione della scuola San Giacomo Apostolo

StrettoWeb

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola “San Giacomo Apostolo” a Messina, facente parte dell’Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo”, per un importo complessivo di € 840.569,40, a fronte di un finanziamento PNRR – FOI (fondo opere indifferibili) del ministero dell’economia e delle Finanze.

Gli interventi previsti riguardano opere strutturali ovvero il consolidamento di murature dell’intero stabile, degli elementi lignei della copertura e del terreno di fondazione. Sono altresì in programma opere edili di revisione e impermeabilizzazione della copertura, risanamenti e finiture esterne, sostituzione di porte, sostituzione parziale del controsoffitto, sostituzione sanitari, finiture interne e tinteggiatura, verniciatura di cancellate, rifacimento pavimentazioni. Relativamente all’efficientamento energetico, si procederà con la sostituzione di infissi, con la revisione dell’ impianto di riscaldamento dell’antincendio.

“Un restyling complessivo – ha dichiarato con soddisfazione il vicesindaco Salvatore Mondello con delega all’Edilizia scolastica – che restituirà decoro ed efficienza ad uno stabile molto importante per la zona di Camaro. L’Amministrazione è molto attenta alle esigenze del territorio e investe sul recupero delle periferie, per incentivare i servizi a favore della comunità. Sull’Edilizia scolastica, come è ormai noto, si è fatto tanto e si continua a lavorare”.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Fox S.r.l. con appalto integrato e la conclusione dei lavori è prevista per dicembre del prossimo anno.

