StrettoWeb

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in un tratto di strada in contrada Mastropavano a Spartà, a Messina, sono previsti provvedimenti viabili.

Pertanto dal 10 luglio al 9 agosto 2024, dalle ore 7 alle 17, vigeranno in quel tratto di strada il divieto di transito veicolare e pedonale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.