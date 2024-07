Messina: incontro tra Comune, INPS, Centro per l’Impiego e Provveditorato

StrettoWeb

Comune di Messina, INPS, Centro per l’Impiego e Provveditorato insieme per fronteggiare le esigenze di Famiglie e giovani, intercettare i loro bisogni e le loro esigenze lì dove loro frequentano, nei loro centri di aggregazione quotidiana. Comprendere e dare risposta soprattutto agli orientamenti scolastici, educativi, sociali e lavorativi dei ragazzi.

Con questo intendimento ieri, giovedì 18 luglio 2024, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore per il Comune di Messina, il direttore Provinciale INPS Messina Gaetano Minutoli, il direttore del Centro per l’Impiego di Messina Giacomo De Francesco, e il Provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà, si sono incontrati per concordare, redigere e programmare azioni comuni con la volontà di mettere in rete quanto già posto in essere nel merito dalle stesse Istituzioni e con il medesimo obiettivo di crescere insieme nel contribuire al welfare delle nuove generazioni diventando per loro anche punti di riferimento e luoghi per la promozione del benessere. Ripensare il concetto di benessere cui i sistemi di protezione sociale devono tendere, senza identificare tale benessere, come generalmente avviene, esclusivamente con la capacità delle persone di partecipare adeguatamente al mercato del lavoro o di accedere ai congiunti benefici di welfare.

Oggi questo non è più sufficiente, come dimostrano le richieste dei giovani in tal senso e, in questo obiettivo, si è consapevoli che nessun Ente, nessuna Istituzione basta a sé stessa, ma occorre mettersi insieme e creare luoghi di interfaccia “aperti” che possano rappresentare concrete opportunità per i cittadini interessati.

“Fare Rete tra queste 4 istituzioni e i servizi che esse forniscono alla collettività coadiuvandosi nell’individuazione di ogni possibile e più efficace soluzione e proposta progettuale, capace di affiancare e supportare i giovani della nostra città nel loro percorso di crescita”, è quanto concordato dai rispettivi rappresentanti istituzionali al termine dell’incontro.

