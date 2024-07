Messina, inaugurata la nuova villetta di via Scuole a Torre Faro | FOTO

StrettoWeb

Nel corso di una breve cerimonia alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile e dell’assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli, la ditta esecutrice dei lavori di riqualificazione ha consegnato al Comune la villetta Scuole di Torre Faro a Messina. All’appuntamento hanno preso parte i componenti del Comitato Giuseppe Sanò unitamente ai familiari del compianto Consigliere della VI Municipalità.

La soddisfazione di Basile

“A Giuseppe Sanò, capitan Peloro. Sarà questa la dedica che verrà scritta sulla targa da collocare presso la villetta di via scuole di Torre Faro riqualificata con i fondi di Democrazia Partecipata. Oggi abbiamo consegnato la nuova villetta di via Scuole a Torre Faro, il polmone verde del villaggio è ritornato fruibile, rispettiamolo. La villetta ha una area giochi per bambini, giochi inclusivi e area picnic”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.