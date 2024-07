Messina, grosso incendio in un fabbricato in ristrutturazione

StrettoWeb

La sera del 12 luglio 2024, poco prima della mezzanotte, la squadra 1a del Comando VF di Messina è intervenuta, con autopompa serbatoio (APS), pick up e autobotte (AB), nel comune di Nizza di Sicilia (Me) per un incendio generalizzato di materiali edili e di risulta dinanzi ad un fabbricato in ristrutturazione. Il rogo danneggiava una autovettura e alcune parti esterne di una abitazione adiacente allo stesso. Alle 2.30 la squadra terminava l’intervento bonificando l’area interessata e faceva rientro in sede.

