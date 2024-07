Messina Futsal, fioccano conferme: i NOMI dei giocatori che hanno rinnovato

StrettoWeb

Si va componendo il mosaico tecnico del Messina Futsal in vista del secondo anno di serie A2. Il club presieduto da Fabrizio Caratozzolo ha confermato l’esperto laterale Andrea Consolo, giunto, così, alla quinta stagione di fila nella squadra dello Stretto. Giocatore di grande duttilità tattica riesce a fornire un prezioso contributo alla causa sia dentro che fuori il rettangolo di gioco, grazie alle sue qualità sia calcettistiche che umane.

“Essere stato riconfermato è per me motivo di orgoglio e vanto – dichiara Consolo – Darò il massimo per ripagare la fiducia concessami dalla dirigenza”. Che idea ti stai facendo del Messina Futsal 2024/25? “La società ha operato, fino ad oggi, bene sul mercato e sono sicuro che i due acquisti argentini non deluderanno le aspettative. Sono giocatori di elevato spessore, che rappresenteranno un valore aggiunto, fondamentale per centrare gli obiettivi prefissati”. Cosa vi aspettate dalla nuova annata agonistica in un campionato difficile come l’A2? “È importante, intanto, fare meglio del passato torneo. Sappiamo che affronteremo avversarie competitive, ulteriormente rinforzate, ma abbiamo maggiore esperienza e tanta voglia di ribadire che possiamo dire la nostra in questa categoria”.

Continueranno a vestire la maglia giallorossa anche i giovani Giuseppe Barbagallo (pivot) e Andrea Cucinotta (laterale). Si tratta di talentuosi elementi del vivaio, che hanno già sommato preziose presenze sia in A2 che in B.

