Messina, dramma Santi Zuccarello: morto il figlio nato il giorno prima

“Siamo stati papà e mamma per un giorno. Giorno 15/07/2024, nasce nostro figlio Matteo alle 19:27, alle 21:15 del 16/07/2024 e’ deceduto. Faccio questo post per tutti gli amici che sapevano e per chi non sapeva nulla. Le cause? sarà la magistratura a stabilirle considerando che è nato sano e le responsabilità sono altrove. Ieri notte ho fatto esposto denuncia agli organi competenti. Che sia un post che resti in memoria di tanti che avranno voglia in futuro di farci la semplice domanda ancora senza figli? tu e tua moglie quando ci pensate ? Rifletteteci… visto che veniamo anche da altri trascorsi, 2 aborti negli ultimi 4 anni! Non vogliamo ne messaggi ne chiamate sia io che mia moglie, siamo già abbastanza esausti considerando che ancora oggi dobbiamo affrontare il post parto operazione. Le nostre cicatrici resteranno per sempre! Regaleremo tutto ciò che apparteneva al nostro piccolo Matteo a famiglie che ne avranno più bisogno! Daniele Zuccarello, Serena La Spada”. È quanto pubblicato su Facebook dall’ex consigliere comunale di Messina, Santi Zuccarello.

