Messina, disservizi idrici in alcune vie: la proposta del Consigliere Comunale

“Da parecchi giorni non arriva acqua nella distribuzione più alta del serbatoio comunale Trapani, nella zona delimitata nell’aerofotogrammetria allegata, quindi ho proposto, senza volermi sostituire ai vertici di Amam e del Comune, cui spetta il dovere di fornire l’acqua e su cui ricadono tutte le responsabilità degli attuali gravi disservizi, si potrebbe razionare a giorni alterni l’erogazione del serbatoio, consentendone il totale riempimento”. Comincia così la nota del Consigliere della IV circoscrizione a Messina, Renato Coletta.

“Questo garantirebbe quella maggiore pressione e durata di erogazione necessarie a far arrivare l’acqua anche nella zona in questione. Inoltre si eviterebbe di impegnare diverse autobotti che giornalmente vengono richieste nelle vie in questione. Fra l’altro ci risulta che alcune richieste inoltrate al Coc da famiglie con presone fragili all’interno, crisultino inevase. Potrebbe essere anche l’occasione per testare il razionamento a giorni alterni nella zona della città corrispondente alla distribuzione del serbatoio comunale Trapani, ovviamente garantendo un servizio sostitutivo con autobotti a case di cura, pensionati, bar, uffici pubblici, utenze fragili, ecc”.

La mail inviata da Coletta

Di seguito il testo della mail inviata dal Consigliere il 26 luglio all’assessore Caminiti ed alla Presidente Bonasera: “Da quattro giorni nella zona selezionata corrispondente agli stabili delle vie Delle Mura, Osservatorio e Setaioli, si registrano evidenti difficoltà di approvvigionamento idrico che, come peraltro a voi noto, hanno comportato decide di richieste di approvvigionamento con autobotti, di cui alcune purtroppo ci risultano inevase. Nella zona insistono case singole e alcune palazzine dotate di serbatoi privati che quindi non sono approvvigionabili con autobotti, quindi è fondamentale aumentare la pressione e la durata dell’erogazione, per sopperire ad un problema idraulico a voi ben noto, sin dal primo distacco programmato per l’efficientamento” del 17 novembre 2023″.

“Infatti la zona rientra nella parte più alta dell’anello di distribuzione del serbatoio comunale Trapani e quindi, senza la pressione e una durata di erogazione adeguata, l’acqua non viene erogata in quella zona. Sarebbe auspicabile applicare un razionamento a giorni alterni che consenta il completo riempimento del serbatoio Trapani, propedeutico ad una erogazione ottimale in termini di pressione e durata. Si resta in attesa di un vs riscontro, dando per scontato che l’interesse della città prevalga su qualsiasi contrapposizione politica”.

