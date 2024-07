Messina, al via la costituzione della Fondazione Villa De Pasquale

StrettoWeb

Il deputato messinese Antonio De Luca (M5S) annuncia la prossima costituzione della Fondazione Villa De Pasquale di Contesse. Il provvedimento è stato approvato dall’ARS nel corso dell’ultima seduta di variazione di bilancio, su iniziativa del Capogruppo pentastellato con la previsione di uno stanziamento di quasi 400 mila euro per l’anno 2024.

Le parole di Antonio De Luca

Antonio De Luca dichiara: “una bellissima notizia per la nostra città che potrà vedere restituito questo immobile di assoluto pregio, attraverso una nuova gestione amministrativa orientata alla valorizzazione di questo bene, realizzando al suo interno anche attività di aggregazione sociale e di divulgazione culturale”. “Da anni ormai seguo la vicenda sul totale recupero di questa meravigliosa villa, legata indissolubilmente alla figura del cavaliere Eugenio De Pasquale, imprenditore che nel XIX secolo ereditò ed ampliò l’azienda di famiglia dedita alla coltivazione di agrumi, gelsomino e alla produzione di essenze. Un vero e proprio tesoro di storia e tradizione, per troppi anni dimenticato e che, adesso, potrà diventare uno spazio aperto a tutti e un punto di riferimento per i messinesi”, conclude l’on. Antonio De Luca.

