Messina, concluso il Consiglio Comunale: approvate dodici proposte deliberative

“Il Consiglio comunale, convocato oggi in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa, ha accolto, con diciassette voti favorevoli, tre astenuti e nessuno contrario, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 333 del 9/7/2024 avente ad oggetto “Variazione urgente di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex art. 175 c. 4 TUEL”. Successivamente l’Aula ha approvato undici proposte di deliberazioni riconoscimento debiti fuori bilancio”.

Così in una nota il Consiglio Comunale di Messina.

