Sarà il caos ma è fondamentale per l’apertura del Viadotto Ritiro a Messina. Da domani, per alcuni giorno, ci sarà la chiusura dello svincolo di Boccetta con la prima uscita utile per chi proviene da Villafranca sarà quella di Messina Centro.

E’ alquanto evidente che ci saranno forti ripercussioni al traffico di Messina con una congestione al centro città.

