Messina, il Prof. Antonio Toscano nuovo Segretario Generale dell’European Academy of Neurology

Il Prof. Antonio Toscano, direttore dell’UOSD Stroke Unit dell’AOU G. Martino di Messina, è stato eletto nuovo Segretario Generale dell’EAN, l’European Academy of Neurology. L’assemblea, con l’81% dei voti, ha attribuito il suo consenso in occasione dell’ultimo Congresso Europeo di Neurologia, svoltosi ad Helsinki dal 29 Giugno al 3 Luglio a cui hanno partecipato oltre 9000 iscritti. Il Prof. Toscano è anche il primo italiano a ricoprire questo incarico.

Sostenuta da 47 paesi europei, più altri 20 circa extraeuropei, l’EAN contribuisce al progresso del sapere neurologico ed è un’organizzazione che riunisce e supporta i neurologi in Europa ed anche in paesi extraeuropei ed è attiva in tutti i campi delle Neuroscienze, promuovendo la cooperazione internazionale tra i professionisti del settore.

A tal proposito, l’EAN ha lanciato, nel luglio 2023, la Campagna Europea “Brain Health Mission” (BHM), che promuove a tutti i livelli una migliore conoscenza e prevenzione delle Malattie Neurologiche. L’Italia è impegnata in questa attività che verrà sviluppata anche a livello regionale.

