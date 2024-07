Messina, annunciata la graduatoria dei 1.090 beneficiari del Progetto “Estate Addosso”

StrettoWeb

“Siamo lieti di annunciare la pubblicazione della graduatoria dei 1.090 beneficiari della quarta edizione del progetto ‘Estate Addosso'”, dichiarano Amministrazione comunale e Messina Social City. Quest’anno il progetto vede la partecipazione di oltre 70 enti ospitanti, con la prospettiva di incrementare ulteriormente il numero degli enti con la riapertura dell’avviso fino alle ore 23:59 del 20 luglio 2024.

Il progetto sperimentale “Estate Addosso”, nato durante l’Amministrazione De Luca grazie ad un’intuizione dell’allora sindaco Cateno De Luca, è promosso dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Azienda Speciale Messina Social City. Mira a offrire borse di inclusione sociale ai giovani messinesi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati da almeno un anno. I beneficiari selezionati riceveranno un’indennità mensile di € 600,00 lordi e saranno impiegati per 25 ore settimanali per un periodo complessivo di 2 mesi presso enti pubblici e/o aziende private.

Il progetto ha ricevuto 1.953 istanze, delle quali 145 sono state escluse. Sono stati dichiarati idonei 1.808 candidati, di cui 1.090 sono stati ammessi. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco Federico Basile, che crede fortemente “in un progetto dalla forte valenza educativa e che ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi e tantissimi operatori economici della città. Dopo la scorsa edizione ben 23 enti ospitanti hanno instaurato con uno o più beneficiari del Progetto collaborazioni successive, un dato importante che restituisce il valore di un progetto dal grande impatto sociale”.

Valeria Asquini, presidente della Messina Social City, ha evidenziato: “Le 1.975 domande ricevute dimostrano quanto il progetto oggi sia atteso da gran parte dei cittadini. È un’opportunità di crescita personale e professionale per i ragazzi, che consente loro di acquisire esperienze preziose in vari settori e di entrare in contatto con realtà lavorative di grande valore”.

Per ulteriori informazioni e per visionare la graduatoria completa, si invita a visitare il sito ufficiale dell’Azienda Speciale Messina Social City: www.messinasocialcity.it

