Maturità d’Eccellenza al Majorana di Milazzo: un trionfo 100 e 100 e lode | NOMI

Con l’Esame di Stato ormai alle spalle, i riflettori sono puntati sui risultati: la maturità 2024 ha, come sempre, premiato il lavoro assiduo e appassionato svolto da tutta la comunità educante del Majorana di Milazzo. Un risultato di grande prestigio per l’istituto tecnologico mamertino che celebra i propri diplomati, tra i più ricercati dal mondo del lavoro e tra i quali spiccano i futuri ingegneri e medici, oltre alle innumerevoli altre professioni che i nostri studenti intraprenderanno, pronti a distinguersi grazie alla solida preparazione acquisita.

Lode e merito ai maturati che, con costanza, determinazione, passione e volontà, hanno concluso il loro percorso di studi brillante e intenso e un tributo a tutti gli altri ragazzi che, dal prossimo anno, riprenderanno gli studi con altrettanta dedizione.

Le parole del Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci

“Dalla Dirigenza e da tutta la comunità scolastica del Majorana – è il commento immediato del Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci – i più fervidi auguri e l’orgoglio di rivendicare il successo dei singoli quale successo di un’intera istituzione a riconoscimento del compimento della propria missione educativa. Le eccellenze e gli ottimi risultati acquisiti nel settore tecnico, e non solo, consentiranno ai nostri neodiplomati di trovare facilmente e velocemente un impiego nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire gli studi nelle scuole di specializzazione tecnologica e all’università in ogni facoltà, facendosi strada nella vita con competenza e consapevolezza”.

I numeri

La maturità d’eccellenza e dai grandi numeri conclude un anno che ha confermato il trend positivo e ascendente del Majorana. Salutando e affidando alla vita adulta i 255 diplomati delle sue 13 classi quinte, appartenenti ai 5 indirizzi di studio, l’istituto ribadisce e concretizza le scelte didattico-formative di educazione etica e percorsi di apprendimento impegnativi e di alto livello. Ogni esperienza di pratica del pensiero e di ricerca ha generato un ambiente scolastico quale luogo di incontro, interpretazione del mondo, responsabilità reciproca e prefigurazione del futuro, di espansione della conoscenza e progettazione.

In un continuum di serietà, dedizione e professionalità, si guarda già al prossimo anno scolastico, proiettato non solo a soddisfare pienamente le richieste dell’Industria 4.0, ma anche verso le rivoluzioni industriali che verranno: la 5.0 e la 6.0. Il Majorana si prepara ad affrontare un’era futura, nella quale l’interazione uomo-macchina sarà potenziata per un’offerta formativa che, oltre a garantire una qualità tecnica elevata, accoglie le sfide della diversità, della frammentazione e dell’innovazione tecnologica del tempo attuale e futuro.

Con la sua preminenza educativa, l’istituto mamertino, nell’essere fucina di talenti, continua a edificare un ambiente e un’esperienza complessa di formazione per la vita, configurandosi quale “valore aggiunto” e spazio di crescita personale, benessere, sviluppo e felicità per i professionisti del prossimo futuro.

