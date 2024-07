Il giovane Matteo Gabotti approda alla Reggio BiC

StrettoWeb

Arriva un altro innesto in casa Reggio Bic, si tratta del giovane Matteo Gabotti. Classe 2002, nato e cresciuto a Latina, proviene dai “Giovani e Tenaci” con i quali si è laureto “Campione d’Italia” nel 2022 alzando l’ambito trofeo da capitano nel Campionato giovanile U22 FIPIC. Gabotti possiede già all’attivo anche una promozione in serie A vivendo la massima serie da protagonista nella stagione sportiva successiva, ovvero 2022/23, sempre con la medesima maglia dei pontini. Anche con la sua nuova squadra, la Reggio BiC vestirà la maglia numero quattordici con la voglia di vivere un’esperienza di crescita, che possa permettergli quel salto di qualità necessario allo sviluppo del proprio potenziale.

L’atleta nativo di Latina, avente punteggio di classificazione 2.5, è impaziente di iniziare la nuova stagione sportiva ed ha commentato così: “sono davvero ansioso di iniziare il campionato e ringrazio di cuore la società, il Coach Antonio Cugliandro e la Presidente Ilaria D’Anna, per la fiducia data e poter intraprendere questo nuovo viaggio nella massima serie in cui darò il massimo. Suderà per questa maglia insieme a tutta la squadra con cui spero di creare un bel rapporto, oltre che di imparare molto da ognuno di loro”.

