Malesia: Kuala Lumpur chiede a Mosca di aderire ai Brics

Kuala Lumpur, 28 lug. (Adnkronos) – La Malesia ha presentato domanda alla Russia per aderire ai Brics. Lo ha comunicato il primo ministro Anwar Ibrahim, ripreso dalle agenzie russe. “La Malesia – ha dichiarato l’ufficio del premier malesiano – ha inviato una lettera alla Russia, in qualità di presidente dei Brics, con una richiesta di adesione all’organizzazione, e ha anche espresso la sua apertura alla partecipazione come paese membro o partner strategico”.

