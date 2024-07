M5S: Castellone, ‘nostra democrazia partecipata valore inderogabile’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Ieri sera la comunità del Movimento 5 Stelle si è riunita intorno al nostro Pasquale Tridico appena nominato Presidente della Sottocommissione Finanze del Parlamento Europeo, per parlare di presente e soprattutto di futuro”. Lo scrive la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone su Facebook, a margine dell?evento ‘Un?Europa sociale e di pace. Incontro con Pasquale Tridico’ a Napoli.

“È stato un bellissimo momento di condivisione ed è stato bello ritrovarsi con colleghi che non vedevo da un po?. La nostra forza è la nostra comunità. I nostri attivisti, i consiglieri comunali e regionali, i portavoce, i cittadini simpatizzanti e i tanti giovani che si stanno avvicinando a noi. Le nostre radici sono salde nella nostra storia, ma il Movimento deve saper includere e aprirsi a storie di valore, come quella di Pasquale Tridico. E deve ascoltare sempre di più i cittadini per rispondere ai loro bisogni. Se ci dividiamo abbiamo già perso. E se il Movimento si indebolisce perde il Paese intero perché questo Paese più che mai ha bisogno di noi. Del nostro modo di fare politica, della democrazia partecipata, dell?etica pubblica come valore inderogabile. Io sono orgogliosa di essere parte di questa comunità e a questa comunità sarò per sempre grata?, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.