Lungomare di Catona, la denuncia di un cittadino: “perchè stanno tagliando gli alberi di oleandro?”

Sul lungomare di Catona sono in corso, dall’estate passata, i lavori di ristrutturazione del lungomare. Un cittadino denuncia: “tralasciando che le nuove panchine o sistemi di seduta non abbiano lo schienale e questo non mi pare sia stata una scelta intelligente avendo riguardo la popolazione anziana che probabilmente vorrebbe anche poter appoggiare la schiena quando siede, vorrei evidenziare come i lavori procedono e stanno comportando il taglio di piante di oleandro di 20/30 anni di vita”, rimarca il cittadino.

“Perché? Perché dopo aver tagliato le piante di Piazza De Nava ridotta senza ombra si continuano a non tutelare e tagliare piante sane e belle? Di chi è la scelta? E le associazioni ambientaliste cosa dicono? Una pianta di 20/30 anni necessita appunto di 20/30 anni per svilupparsi adeguatamente. Non sarebbe stato meglio e più opportuno salvaguardare le piante esistenti invece di sradicarle con la ruspa? Perché questa cultura del brutto? Cui prodest?”, conclude il cittadino indignato.

