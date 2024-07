Lions Club Reggio Calabria Host: Aldo De Caridi riceve la Campana e diventa il nuovo Presidente

StrettoWeb

Alle 19 della sera, nella splendida cornice della terrazza de L’Accademia diretta dallo chef Filippo Cogliandro, si è tenuto il canonico passaggio della Campana del Lions Club Reggio Calabria Host, che ha celebrato nell’occasione anche le 67 candeline. Il Lions Club Host, il più antico sodalizio Lionistico della Calabria, fondato nel 1956, ha conseguito la sua prima Charter nel 1957 e da li ad oggi, senza soluzione di continuità, ha operato per servire la comunità nel solco del motto del fondatore di Lions International Melvin Jones, “We Serve”.

A cedere il simbolo della leadership del Club, la splendida campana dorata, è stata la Presidente Wanda Albanese De Leo, che ha così concluso il suo mandato, a favore del nuovo Presidente del Club, Aldo De Caridi, che guiderà il Club per il prossimo anno sociale.

Aldo De Caridi, noto avvocato reggino, è un figlio d’arte, avendo avuto tra i suoi più prestigiosi precursori anche il papà Domenico. Egli fu Governatore dei Lions del Distretto 108Y, che all’epoca ricomprendeva Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, personalità di spicco, noto Magistrato reggino, uomo illuminato e colto, che ha contribuito alle sorti positive del Lionismo meridionale in modo incancellabile. Aldo, adesso, si accinge a guidare il Club nel solco tracciato dal padre e con gli occhi proiettati verso il futuro della comunità reggina.

Al fianco del Presidente De Caridi agiranno come Cerimoniere Franca Milazzo, come Segretario Paolo Battaglia, come Tesoriere Francesco Barbaro, come Presidente del Comitato Membership Giuseppe Strangio, come 1. Vice Presidente Giuliana Barberi, come 2. Vice Presidente Rosy Perrone e come 3. Vice Presidente Nino Costantino. Nutrita la pattuglia del Consiglio direttivo costituito da un mix di esperienza e gioventù al servizio del Club.

In occasione della toccante cerimonia di passaggio, la Past Presidente De Leo ha ricordato con un video le tappe più significative che hanno scandito il suo mandato, funestato, purtroppo, dalla scomparsa dell’amato compagno Mimmo Arena, anch’egli già Lions in passato e Presidente del Lions Club di Villa San Giovanni Fata Morgana. Si è trattato di un anno, nonostante tutto, estremamente ricco da un punto di vista Lionistico, costellato da grandi risultati per il Club in termini di servizio ai più bisognosi e di eventi a favore della comunità, che la Presidente De Leo ha rimarcato con orgoglio e soddisfazione.

La serata è stata tenuta a battesimo dal 1. Vice Governatore del Distretto 108 Ya, Pino Naim e cui si sono affiancati il Presidente della 1. Circoscrizione Sandro Borruto, il Presidente della Zona 1, Mimmo Praticò, il Presidente del Leo Club Martina Piria. Mentre le conclusioni sono state affidate alle parole del Past Governatore in sede Domenico Laruffa, uno dei decani del Club.

Nutrito il parterre degli ospiti. Presenti i Presidenti di tutti i Club Lions della Zona 1, con cui il Reggio Host ha ulteriormente cementato i rapporti di amicizia in spirito di collaborazione e reciproco sostegno. Nel segno di una visione ampia che comprende l’intera Area dello Stretto, è stato presente ed è intervenuto ai lavori il Presidente del Lions Club Messina Host, Giuseppe Pernice, il quale ha ricordato che proprio il Club reggino, oltre 60 anni fa, ha sponsorizzato e tenuto a battesimo il Club di Messina, auspicando il rafforzamento della collaborazione tra i Lions Club delle due sponde dello Stretto.

In questa stessa direzione si è mosso l’indirizzo di saluto del rappresentante dell’Amministrazione comunale intervenuto, Giuseppe Giordano, che ha voluto ricordare anche la sua personale militanza Lionistica, intesa quale momento qualificante del suo impegno civile.

La serata è stata poi arricchita dall’ingresso nel Club di ben quattro nuovi soci. Si tratta di Nuccia Cardile (dirigente ASP), Maria Grazia Rechichi (dirigente Neurolab22), Silvia Quattrone (manager Nestlè), e Fabio Belcastro (giornalista de Il Quotidiano del Sud).

Nel corso della serata sono stati, infine, assegnati alcuni importanti riconoscimenti Lionistici per l’impegno profuso nel servire a Giuseppe Strangio, Coordinatore Distrettuale Service GST, a Pino Tripodi, responsabile del Progetto Kairos, a Francesca Costantino, Responsabile New Voices, a Natina Cristiano Ippolito, past Presidente del Club e a Franca Milazzo, nuova Cerimoniera del Club.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.