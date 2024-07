StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Giovanni Toti si è dimesso da Presidente della Regione. Avrei preferito che si dimettesse per ragioni politiche e non giudiziarie. Ma la verità è che i giustizialisti sono forti anche a destra. Perché è evidente che Toti sia stato abbandonato dai suoi colleghi di coalizione, altrimenti avrebbe continuato per la sua strada”. Così Matteo Renzi nella enews.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.