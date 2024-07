Liguria: De Luca, ‘dispiace per Toti, irragionevole arresti domiciliari come omicida Cerciello’

StrettoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Mi dispiace umanamente, ovviamente non intervengo nel merito della vicenda giudiziaria. Toti ha avuto gli arresti domiciliari, il giovane americano che ha assassinato il vicebrigadiere Cerciello Rega ha avuto anche lui gli arresti domiciliari: non mi pare una situazione ragionevole”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervistato nel corso della trasmissione ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

“Considero che la libertà di un essere umano -ha aggiunto- è la sostanza della democrazia, non è un optional, la democrazia è la libertà, è la dignità umana e a mio parere può essere intaccata per motivi gravissimi: terrorismo, violenza, stupri, mafia, camorra, non per altro. Per altro ritengo sia ragionevole attendere i processi”.

