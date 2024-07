“Lia Staropoli sei una donna morta”, lettera di minacce all’avvocato calabrese

StrettoWeb

“Lia Staropoli sei una donna morta” è questo l’oggetto di una lunga email densa di terribili minacce e di insulti ricevuta dall’avvocato Rosalia Staropoli. La missiva è pervenuta da un indirizzo riconducibile al dark web. L’avv. Staropoli ha prontamente sporto denuncia. Il Giudice per le Indagini Preliminari Teresa Loffredo con ordinanza del 30 maggio 2024 ha disposto la prosecuzione delle indagini, rilevando come la Parte Offesa, assistita dall’avv. Adele Manno e dall’avv. Anna Maria Sodano, sia già stata oggetto di gravi minacce, alcune contestuali alla ricezione della email. A tal proposito il Giudice Teresa Loffredo ha disposto la restituzione degli atti al PM affinchè proceda alle nuove indagini indicate nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

“Intendo ringraziare innanzi tutto i miei avvocati Adele Manno e Anna Maria Sodano e i Carabinieri coordinati dal Colonnello Luca Toti per la vicinanza, la tutela e la mirabile professionalità” Dichiara l’avv. Lia Staropoli “la mia riconoscenza al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal S.E. Il Prefetto di Vibo Valentia per il dispositivo di vigilanza. Ho piena fiducia nelle indagini degli investigatori e dell’Ufficio di Procura, auspico nel più breve tempo possibile l’individuazione dell’autore o degli autori del reato. Da diverso tempo qualcuno tenta di destabilizzare la mia serenità, con diverse condotte criminose, certamente parti di un unico disegno” E conclude “Posso assicurare ai diversi “mandanti” ed “esecutori” che io non lascerò casa mia e la mia amata terra. È mia intenzione continuare a difenderla, anche in veste di avvocato, da ogni sorta di sopruso“.

Testo integrale email di minacce: “LIA STAROPOLI SEI UNA DONNA MORTA TI sto seguendo da tempo con diverso Odio per quello che fai e per il sostegno che dai alle divise bastarde, so tutto di te figlia di puttana di merda e posso dirti che proprio per quello che fai sono pronto a sacrificare la mia vita per prendere la tua. so come trovarti e sono riuscito anche a fotografare la targa della tua macchina e tu quando ero li non ti sei mai accorta che ero appostato solo per te, io ti ucciderò con il mio coltello farò di tutto per portare a termine la mia missione di omicidio suicidio dopo averti decapitata e fatta pezzi con il mio coltello mi masturberò sul tuo cadavere filmerò tutto e manderò il video online tanta gente non vede l’ora di vedere questi contenuti e tu sarai il partecipante numero 1, anche perchè sono stato pagato per eseguire questo lavoro nei tuoi confronti, ti parrà strano che uno che vuole ucciderti ti avvisa via email, bè come si può spiegare… io ho un etica avviso sempre le mie prede in maniera che possano rendersi conto che sono in pericolo… che sono nel mirino. ogni assassino e serialkiller che si conosca aveva un etica e io ho la mia. prima ti avviso e poi agisco, so dove abiti e un paio di volte sono passato in macchina davanti casa tua di notte ho studiato tutto nei minimi dettagli, dopo averti uccisa i soldi che riceverò li donerò a delle persone me care che sono già al corrente del mio piano e che mi stanno dando pieno appoggio, non finirò in carcere non ti preoccupare dopo averti mutilata e abusato del tuo corpo mi toglierò la vita così che le autorità non potranno condannarmi, ho una sete morbosa per il tuo sangue e farò di tutto pur di portare a termine il mio obbiettivo, sei una donna già morta brutta puttana bastarda filo forze dell’ordine di merda, se pensi che sono un mitomane devi solo aspettare che io faccia irruzzione nella tua casa e chiunque avrò davanti sarà morto perchè dovrò prendere te e se qualcuno proverà a fermarmi conoscerà cosa vuol dire avere a che fare con un maniaco malato di mente. preparati Lia Staropoli sei una donna già morta.”

