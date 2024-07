Leo Club “Villa San Giovanni Cenide”: Antonella Zampaglione è la nuova Presidente

StrettoWeb

Il Capodanno LEO, celebrato tramite collegamento su Google Meet, ha aperto le porte al nuovo anno sociale, in attesa della III tappa del Calabria Tour 2024, che prevederà il passaggio della campana di più Club della zona 6 del Distretto YA. La Presid. Incoming, Antonella Zampaglione, afferma: “il nostro servizio abbraccia tutto il mondo ed è veramente un’esperienza grandiosa agire in un raggio così ampliato, realizzare attività volte a fronteggiare le diverse esigenze delle fragili realtà oltre la creazione di intrecci, di amicizia, con altri Clubs. Ciò che ho sempre sostenuto è che: ‘Donare è donarsi’. Donare agli altri è anche un dono verso noi stessi, è dare un senso diverso alla nostra vita”.

La nostra vita è fatta di interazioni sociali. Viviamo circondati da altre persone e buona parte della nostra esperienza consiste in rapporti che instauriamo con loro. I rapporti tra persone rappresentano i mattoni da costruzione della vita sociale e della società più ampia. Ringrazio di cuore il mio Club per la fiducia e per il supporto e porgo un in bocca al lupo al Direttivo che mi affiancherà in quest’anno sociale. “Il mio Augurio è che quest’anno possa essere davvero fortunato e ricco di gioia e armonia. Da Leader, mi impegnerò con immenso entusiasmo a ispirare, guidare e motivare i soci nella realizzazione delle varie idee progettuali, alcune già in cantiere, dando il meglio di sé, fino al conseguimento degli obbiettivi. Lavoreremo in un’ottica di squadra ,sempre all’insegna della collaborazione e dell’amicizia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.