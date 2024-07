Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, da il benvenuto al nuovo assessore al bilancio e incalza: “si riprenda la delega alla programmazione”

StrettoWeb

“Desidero dare il benvenuto al neo assessore al Bilancio, Alessandro Dagnino, che subentra al suo predecessore Falcone a nome del gruppo Sud Chiama Nord. Abbiamo sentito molte voci riguardo alla sua nomina. È noto che lei assessore possieda una solida conoscenza delle dinamiche economico finanziarie regionali e che ha avuto occasioni significative per difendere la nostra regione nelle sfide passate. Inoltre, la sua scelta è stata voluta anche dai vertici romani di Forza Italia, il che testimonia la fiducia riposta in lei dalla politica che conta”.

“È cruciale per noi comprendere come il nuovo assessore intenda gestire il suo ruolo, in particolare se sarà in grado di dedicarsi a tempo pieno o se dovrà dividere il suo impegno con “Armao meravigliao” esattamente come il suo predecessore. Ma soprattutto vogliamo porre il tema della delega alla programmazione che il presidente Schifani ha sottratto al suo predecessore, il ragionier Falcone. Oggi vogliamo sapere se potrà occuparsi della Programmazione pretendendo la delega tenuta stretta da Schifani”.

“La programmazione è essenziale e cammina di pari passo con la gestione del bilancio. In questi anni proprio su questo tema non ci è stato possibile dialogare con nessuno, ci rimandavano ai dirigenti dell’assessorato come se fosse una questione burocratica mentre sappiamo che dai fondi extraregionali passa la programmazione che incide sul destino della Sicilia e dei Siciliani. Invitiamo l’assessore Dagnino a non limitarsi al ruolo di “assessore monco” e a prendersi carico della programmazione in modo completo. Lo pretenda subito dal Presidente Schifani.” Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, intervenendo in aula e dando il benvenuto al neo assessore al Bilancio Dagnino.

