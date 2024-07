Lazzaro, festa e allegria con “Bailando in piazza”: danza, street food e grande partecipazione del pubblico

StrettoWeb

Ieri, Domenica 21 luglio, Lazzaro ha vissuto una serata di grande festa e allegria con l’iniziativa “Bailando in piazza”, organizzata dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. L’evento, svoltosi in Piazza Santa Maria delle Grazie, ha offerto ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica, unendo spettacoli di danza e degustazioni di street food. Il fulcro della serata è stato lo spettacolo di danza offerto dalla scuola di danza “Bailando”.

Ogni performance è stata accolta con grande entusiasmo creando un’atmosfera di grande emozione e coinvolgimento. Uno degli aspetti più apprezzati della serata è stata la partecipazione attiva del pubblico. Dopo le esibizioni dei ballerini la piazza si è trasformata in una grande pista da ballo aperta a tutti i presenti che si sono cimentati in balli di gruppo e danze spontanee, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e divertente per tutte le età.

Parallelamente agli spettacoli di danza, la via principale di Lazzaro si è animata con una ricca offerta di street food, trasformando l’evento in una festa per il palato. È stato, infatti, possibile degustare le prelibatezze offerte da alcuni locali della zona: The Greasy Pole, Bar Minniti, Salumeria Market Scollica, Risto-Pub Silverado e Quattro Zero Quattro Street Bar.

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni desidera esprimere il “proprio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di ‘Bailando in piazza’. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile “Garibaldina” per la fattiva collaborazione, alla scuola di danza ‘Bailando’ per le splendide e coinvolgenti, ai locali che hanno partecipato con le loro deliziose offerte culinarie, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Infine, un grazie di cuore va al pubblico, la cui presenza e il cui entusiasmo hanno reso la serata ancora più speciale”.

