Lazzaro, consegnate sedie job per agevolare l’accesso in spiaggia a chi ha difficoltà motorie

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni, rinnovando anche per questa stagione estiva l’iniziativa intrapresa già da qualche anno, ha consegnato all’associazione InHoltre e all’associazione Kleos 8 sedie job per agevolare l’accesso in spiaggia e a mare dei soggetti con difficoltà motorie permanenti o transitorie. Il sindaco Giovanni Verduci, che insieme agli assessori Sonia Malara e Enza Mallamaci ha incontrato Pasquale Irto e Giuseppe Cogliandro, delegati delle due associazioni, ha voluto ringraziare tutti i volontari e gli operatori del sociale per l’insostituibile assistenza che, ormai da anni, garantiscono anche nel periodo estivo nonostante le oggettive difficoltà.

Le parole del Sindaco

“Con le associazioni InHoltre e Kleos – ha dichiarato il primo cittadino mottese – portiamo avanti delle iniziative che hanno ricadute sociali molto importanti. Sono otto i presidi medici di ausilio alla mobilità presenti nel tratto compreso tra la località Riace Capo e la località Fornace. Le due associazioni, in sintonia con l’Ufficio politiche sociali, hanno piena consapevolezza della presenza di soggetti con difficoltà motoria, del loro domicilio o del tratto di spiaggia a loro più gradito, riuscendo così a soddisfare pienamente le loro esigenze. Preziosa, inoltre, è la collaborazione con le attività commerciali presenti sul litorale che si fanno carico di custodire le sedie durante la notte per poi renderle fruibili a tutti durante le ore del giorno. Stiamo investendo tanto per rendere sempre più accessibile il nostro territorio e i siti di maggiore interesse. In questa direzione vanno i lavori che stanno interessando il lungomare Cicerone e Ottaviano Augusto, il Parco Archeologico, il centro sociale “Stefano Giordani” e il Cardiopolmonare”.

“Ovviamente –conclude il sindaco –sarebbe utile avere la disponibilità di un numero maggiore di sedie job o passerelle per le spiagge. Per questo motivo invito chi può, magari tra gli imprenditori presenti a Lazzaro, a collaborare al fine di rendere sempre più accoglienti le nostre spiagge consentendo ai nostri amici diversamente abili e ai loro familiari di vivere con spensieratezza i momenti di contatto con il mare”.

Gli interventi dei componenti delle Associazioni

“Abbiamo sposato e sostenuto subito l’iniziativa dell’Amministrazione comunale – ha invece dichiarato Giuseppe Cogliandro, responsabile Kleos – È importante soddisfare le esigenze dei nostri concittadini e dei numerosi turisti presenti a Lazzaro. Da Riace Capo a Fornace, chiunque abbia delle difficoltà può contare su un impegno frutto della giusta sinergia tra associazionismo e pubblica amministrazione”.

“L’associazione Inholtre – ha detto Pasquale Irto dopo aver invitato tutti alla festa della solidarietà in programma il prossimo sei agosto a Lazzaro – non può che ringraziare il sindaco Verduci e l’Amministrazione tutta per l’opportunità che ci offre di poter fornire, attraverso il posizionamento delle sedie job, alcuni servizi sul lungomare di Lazzaro. Fornire una sedia job alle persone con disabilità migliora la qualità della loro vita, rendendo più comode le vacanze di chi li assiste”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.