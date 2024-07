Lavoro, Mars Italia ottiene certificazione Edge per la parità di genere

StrettoWeb

Milano, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Mars Italia ha ottenuto la certificazione Edge, a dimostrazione del suo impegno nel promuovere la parità di genere, la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro. In particolare, l?azienda ha ricevuto la certificazione Edgeplus, che ? oltre all?equità di genere – attesta anche l?impegno verso l?equità intersezionale, andando oltre il concetto di genere.

La certificazione Edge è il principale standard globale per la diversità, l’equità e l’inclusione (de&i), in tema di equità di genere e intersezionale sul posto di lavoro. Il processo di certificazione prevede l?analisi e la revisione – da parte di un ente terzo ? di un rigoroso insieme di requisiti e specifiche interni all?organizzazione, tra cui la rappresentanza di genere in termini di assunzioni e nelle promozioni, l?equità retributiva e l?efficacia delle politiche, delle pratiche e l?inclusività della cultura aziendale.

Fondamentale per questa valutazione è l’utilizzo della soluzione tecnologica Edge Empower, che accelera l’analisi dei dati statistici e la revisione delle politiche e delle procedure, e facilita la realizzazione di un’ampia indagine tra i dipendenti per valutare la loro percezione sulle opportunità di sviluppo professionale. Mars Italia fa ora ufficialmente parte delle oltre 750 organizzazioni certificate Edge, in 65 Paesi e 40 settori industriali.

In linea con il purpose dell?azienda, che recita ‘Il mondo che vogliamo domani inizia dal modo in cui facciamo business oggi’, Mars si impegna per una società inclusiva lungo tutta la sua catena di valore. Tra le recenti iniziative, spicca il lancio globale della Mars Full Potential Platform, una roadmap che traccia il percorso a sostegno della diversità e dell?inclusione in azienda. Negli anni, questa piattaforma ha visto la creazione di diverse iniziative, a partire dallo studio internazionale #HereToBeHeard, che ha raccolto in 88 Paesi in tutto il mondo le risposte di oltre 10.000 donne alla domanda: ?Che cosa dovrebbe cambiare nella società affinché sempre più donne realizzino il loro pieno potenziale??. Ne è scaturito un coro di storie personali e prospettive da parte di donne di ogni etnia, religione e orientamento politico, che hanno individuato nei pregiudizi la principale barriera. Un?altra pietra miliare è stata posata nel 2023 con #FlipTheStatusQuo: un?iniziativa che ha visto riconoscere e celebrare gli Associati Mars a livello globale che si sono distinti per le loro azioni volte a scardinare le barriere che impediscono alle donne di essere pienamente incluse.

??Nel mondo che vogliamo contribuire a creare, ciascuno deve potersi esprimere appieno e trovare il giusto sostegno. Come leader, abbiamo il dovere di creare le condizioni per dare forma a contesti che siano davvero equi e paritari, in cui ciascuno possa esprimersi al meglio e apportare il proprio valore senza condizionamenti”, ha dichiarato Yesim Ucelli, amministratrice delegata di Mars Italia e general manager della regione Mars Sud Europa. ??Siamo quindi estremamente orgogliosi di aver ottenuto la certificazione internazionale Edge, che ci distingue per il nostro impegno verso una società sempre più inclusiva, riconoscendone risultati e valore?, ha continuato.

Aniela Unguresan, fondatrice della Edge Certified Foundation, ha aggiunto: ?Il conseguimento delle certificazioni Edge assess ed Edgeplus da parte di Mars Italia non solo accresce la visibilità e la credibilità del loro impegno verso l?uguaglianza di genere e l’equità intersezionale, ma rappresenta anche un passo significativo verso la creazione di un ambiente lavorativo equo e inclusivo. Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al team di Mars Italia per aver adottato un approccio responsabile e trasparente, sottoponendo a verifica indipendente il loro impegno a favore di un contesto professionale che valorizza e sostiene ogni individuo nel raggiungere il massimo delle proprie potenzialità e nel fiorire professionalmente”, ha concluso.

