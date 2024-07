Lavoro Calabria e Sicilia, azienda cerca aspiranti giornalisti: i requisiti e come candidarsi | INFO

StrettoWeb

Importante opportunità di lavoro in Calabria e Sicilia. L’azienda editoriale Socedit Srl, che ha sede operativa a Reggio con varie redazioni giornalistiche, cerca nuove figure da inserire all’interno del proprio staff. L’obiettivo della società è quello di individuare risorse particolarmente motivate sulla prospettiva giornalistica da inserire all’interno dell’organico aziendale. Nello specifico, Socedit ricerca redattori che abbiano passione e talento e che abbiano tanta voglia di imparare la professione giornalistica praticando l’attività sul campo. In sostanza, aspiranti giornalisti.

I requisiti

Per candidarsi è necessario innanzitutto possedere una ottima conoscenza della lingua italiana, nonché un’altrettanto profonda competenza sugli strumenti digitali necessari per il giornalismo online quali WordPress, social network e tecniche Seo.

Per candidarsi è anche richiesta una competenza e/o passione specifica nell’ambito delle scienze naturali (meteorologia, climatologia, geofisica, vulcanologia, astronomia, ambiente) ma anche di politica, attualità, cronaca, economia, finanza, sport, moda. Inoltre è necessario un importante spirito di iniziativa, con capacità di lavorare in team e sottopressione.

Cosa offre l’azienda

Socedit garantisce la possibilità di lavorare in un ambiente serio, sano, genuino, allegro e stimolante, al fianco di professionisti disponibili a mettere in condizione chiunque di operare in tranquillità ed acquisire i segreti del mestiere. Chiede ovviamente impegno e tanto lavoro, ma in un contesto piacevole e stimolante sotto il profilo umano e professionale.

Dal punto di vista economico e amministrativo, l’azienda attiverà con le figure prescelte dopo un apposito colloquio, un iniziale tirocinio formativo retribuito, con la possibilità – al termine dello stesso – di proseguire la collaborazione con inserimento in azienda. Per tutta la durata del tirocinio è prevista la presenza in sede, nella redazione di Reggio Calabria, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Questo iter permette al candidato un percorso di crescita importante all’interno della società, sotto ogni punto di vista. Lo dimostra la strutturazione, negli anni, di diversi redattori presenti, figure storiche e colonne portanti dell’azienda, grazie alle quali Socedit è potuta crescere, posizionandosi in modo autorevole a livello nazionale.

Come candidarsi

Chiunque abbia intenzione di candidarsi dovrà inviare il proprio CV all’indirizzo email job@socedit.it. Oltre al CV è richiesta anche una lettera di presentazione. I selezionatori saranno particolarmente sensibili alla lettura della lettera di presentazione, che è più importante del CV stesso in quanto illustra le reali intenzioni del candidato, in un contesto in cui non è richiesta particolare esperienza ma – anzi – l’azienda offre proprio un’occasione di esperienza formativa, oltre che lavorativa.

