L’Asd Val Gallico Calcio, ufficiale l’acquisto di Pennestrì

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il

calciatore Fabio Pennestrì. Esterno d’attacco sia destro sia sinistro, classe 2005, alterna ottimamente entrambe le fasi di gioco grazie alla sua velocità, rapidità. Predilige l’uno contro uno e il puntare sempre l’avversario.

In carriera ha indossato per nove anni l’amaranto della Reggina, per poi

trascorrere il biennio dal 2020 al 2022 alla Vibonese. Le ultime due

stagioni ha invece sposato il progetto del Gallico Catona, giocando i

campionati di Eccellenza e Promozione.

