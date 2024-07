“La Pastasciutta Antifascista e la Stroncatura del Ponte: un Fronte Unito per un futuro di Memoria, Giustizia e Libertà”

StrettoWeb

“Nel 81esimo anniversario della caduta del fascismo, la sezione ANPI Ruggero Condò di Reggio Calabria, insieme a un ampio fronte di associazioni e realtà cittadine, invita la cittadinanza a partecipare alla Pastasciutta Antifascista, un evento carico di storia, condivisione e impegno civile. Un appuntamento da non perdere che si terrà giovedì 25 luglio 2024, a partire dalle ore 20.30, presso la Borgata Giardini, Via Pio X1, 76”. E’ quanto afferma in una nota ANPI Sezione Ruggero Condò Reggio Calabria.

“La Pastasciutta Antifascista sarà un’occasione per: Ricordare i valori della Resistenza italiana, nata dal coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Un dovere morale per le nuove generazioni, per non dimenticare il sacrificio di chi ha reso possibile l’Italia che conosciamo oggi”.

“Celebrare la memoria dei Partigiani, eroi che hanno rischiato e in alcuni casi perso la vita per un futuro migliore. La consegna della tessera ad honorem ai Partigiani Aldo Chiantella (nome di battaglia: Fieramosca), Pietro Calzati (nome di battaglia: Falco) e Anna Condò, sarà un momento solenne per rendere omaggio al loro valore e al loro esempio”.

“Commemorare Ruggero Condò, altro Partigiano da sempre impegnato nella difesa dei valori antifascisti e della democrazia. La sua figura rappresenta un monito a non cedere mai di fronte alle ingiustizie e a lottare per un mondo più giusto”.

“Riflettere sul presente e sulle sfide che ci attendono, in un contesto storico caratterizzato da nuove minacce alla libertà e alla democrazia. L’antifascismo non è solo un ricordo del passato, ma un valore da vivere quotidianamente, contro ogni forma di discriminazione e sopruso”.

“Contrastare progetti dannosi come il Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera inutile e dannosa per l’ambiente, l’economia e il futuro del Sud Italia. La raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata che si terrà durante l’evento, sarà inoltre un’occasione per dire NO a questa divisione del Paese e per difendere l’unità nazionale”.

“L’evento sarà arricchito dalla proiezione del documentario “Fino alla fine comites!” di Maurizio Marzolla, un viaggio cinematografico nelle vicende dei partigiani comites, eroi silenziosi dell’Emilia-Romagna. Un’occasione per conoscere storie di coraggio e di sacrificio che ci ricordano il valore della libertà e della democrazia”.

“Un fronte unito per il futuro”

“L’evento è promosso dalla sezione ANPI Ruggero Condò di Reggio Calabria in collaborazione con un ampio spettro di realtà cittadine che si battono per un futuro di giustizia e libertà: NO Ponte, Circolo del Cinema Zavattini, Reggio Non Tace, L’evento è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria. Per informazioni, prenotazioni e adesioni: Telefono: 3476229982 Vi aspettiamo numerosi!”.

