StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina ha avviato una nuova fase di programmazione nell’attività di manutenzione stradale dell’intero territorio metropolitano. Dopo una proficua interlocuzione con i Comuni di Malfa, Leni e Santa Marina Salina e sulla base di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 241/90, sono stati siglati gli accordi di collaborazione funzionale tra Palazzo dei Leoni e le tre amministrazioni locali dell’isola di Salina, per la gestione delle procedure relative all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di scerbatura lungo le quattro strade provinciali (182 di Valdichiesa, 183 di Pollara, 184 di Malfa, 184/bis di Via Fratelli Mirabito) che si sviluppano per circa 26 chilometri complessivi all’interno dei rispettivi territori comunali.

Le convenzioni avranno una durata triennale e garantiranno una tempistica celere e un controllo più efficace dei lavori con immediata ripercussione sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione incendi e sul decoro urbano. In questo modo si supereranno le difficoltà legate sia all’insularità, che rende più complicata la presenza dei tecnici, sia alla carenza di operatori stradali che impedisce le regolari operazioni di monitoraggio e di intervento. “Gli atti siglati tra la Città Metropolitana e i tre Comuni di Malfa, Leni e Santa Marina Salina – ha affermato il sindaco Federico Basile – rappresentano un modo dinamico di gestire le procedure esecutive dei lavori di manutenzione stradale. La sinergia tra Enti consentirà un iter più flessibile dei tempi d’intervento e la possibilità di fornire soluzioni adeguate alle necessità delle comunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.