Jaan Roose, Tilde Minasi: “grande impresa, il Ponte sullo Stretto regalerà a milioni di persone la possibilità di farlo”

StrettoWeb

“Questa mattina l’atleta Jaan Roose sta tentando un’impresa mai provata da nessuno, attraversare lo Stretto di Messina su una corda sospesa tra Calabria e Sicilia, a 260 metri di altezza! Un’impresa che ci sta regalando emozioni fortissime, non solo per quanto lui sta incredibilmente facendo, ma anche per la bellezza mozzafiato del nostro territorio, nel punto più vicino tra le due sponde!”. E’ questo il post pubblicato sui social da Tilde Minasi.

“Questa meravigliosa visione mi fa inevitabilmente pensare che il Ponte sullo Stretto, che nascerà proprio in quel punto, regalerà a milioni di persone la bellezza dell’impresa che oggi sta compiendo un solo coraggiosissimo uomo! Forza Jaan e grazie! Riusciremo a regalare a milioni di persone in tutto il mondo la grandezza di tutta questa incantevole e unica bellezza! Grazie Jaan, stai dimostrando, già tu da solo, quanto possa essere spettacolare“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.