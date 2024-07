Istat: Renzi, ‘il governo sta alzando le tasse’

StrettoWeb

Roma, 2 lug (Adnkronos) – “I dati Istat dicono che nel primo trimestre 2024 la pressione fiscale è aumentata dello 0.8% rispetto allo stesso periodo 2023. Detta in modo banale: il governo di quelli che sono stati eletti per tagliare le tasse, sta alzando le tasse”. Lo scrive Matteo Renzi sui suoi social.

“La Meloni ha bisogno dello scontro ideologico perché sui risultati concreti sta fallendo. E l?unico modo per costruire un?alternativa vincente è partire dalla vita di tutti i giorni. L?aumento della pressione fiscale è una grande sconfitta del Governo: perché non ne parla nessuno?”, aggiunge il leader di Iv.

