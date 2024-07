Inter Club Capo d’Orlando, tante iniziative per la nuova stagione: superata quota 100 tesseramenti

StrettoWeb

È sicuramente tra i più longevi della Sicilia, l’Inter Club Javier Zanetti di Capo d’Orlando ha infatti ufficialmente – anche per la stagione sportiva 2024/25 – confermato l’affiliazione all’FC Internazionale Milano. La prima affiliazione del club paladino che raggruppa appassionati e tifosi della maglia neroazzurra risale al 2010 ed in questi giorni per la nuova campagna ha già superato quota 100, apprestandosi a centrare il record di tesseramenti.

“Ringrazio gli amici soci che continuano a dare fiducia al nostro club – ha dichiarato il presidente Sebastiano Giuffrida – con entusiasmo andiamo ad iniziare una stagione che dopo la seconda stella, ovvero il 20° scudetto meritatamente conquistato lo scorso anno, potrebbe riservarci bellissime sorprese. Da parte nostra, cioè come direttivo, stiamo cercando di organizzare sempre meglio la vita del club, quindi non solo la visione delle partite e l’organizzazione delle trasferte, ma anche attività collaterali che possano tornare utili alla comunità Orlandina”.

Stare insieme, condividere una passione, ma anche orgoglio di appartenenza ad una società e una maglia tra le più gloriose del panorama calcistico mondiale. Ma nella vita da club ci sono anche attività culturali e sociali che hanno la solidarietà come obiettivo primario. L’Inter club Javier Zanetti anche per questa stagione, oltre ad aver raggiunto la terza cifra come tesseramenti, ha già un considerevole numero di giovani affiliati: “anche per tutti i nostri giovanissimi tifosi – conclude il presidente – ovvero per gli 0-13 anni, stiamo organizzando una serie di iniziative che puntano a far conoscere meglio il mondo Inter, ma anche e soprattutto a divertirsi e stare insieme, tifando in modo corretto e soprattutto non violento”.

