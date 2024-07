Incidente stradale sulla SS106 nella notte: tre feriti | FOTO

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata dalle ore 23:40 circa sulla SS106, rampa dello svincolo per Simeri Mare, per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Toyota iQ ed una Audi A2.

Tre le persone ferite che venivano affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

