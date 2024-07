StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sulla Jonio-Tirreno nel comune di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato un tamponamento tra due veicoli ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti l’Anas e la Polizia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.