Inchiesta Ducale, Recupero (Lega) è una furia: “elezioni truccate, disastro allarmante”. E su Irto e Prefetto…

“E’ allarmante la portata del disastro venuto fuori dalle intercettazioni eseguite nell’Operazione Ducale della Dda di Reggio. Il PD è il principale, se non esclusivo, responsabile politico”. Franco Recupero, segretario provinciale della Lega di Reggio Calabria, non le manda a dire in merito all’inchiesta di cui si parla da settimane, dopo l’ordinanza della Procura e le intercettazioni emerse fuori.

“Di cosa stiamo parlando?Elezioni truccate grazie a un collaudato meccanismo fraudolento noto al PD, con spasmodiche richieste di sostegno elettorale rivolte dagli esponenti piddini a soggetti vicini a casati di ‘ndrangheta”, continua Recupero, che parla di “tappe del cursus honorum della bella gioventù allevata negli anni dal PD reggino che oggi continua a ballare sul Titanic, senza nemmeno curarsi di avere esposto Reggio all’invio, sempre più inevitabile, della commissione di accesso. E se i resoconti giornalistici hanno già informato l’opinione pubblica che Nicola Irto spingeva perché le primarie del suo partito si svolgessero a Sambatello, il problema dell’inconsolabile e rabbioso Sindaco trombato nel 2011 (Massimo Canale, ndr) diventa la polpetta avvelenata della notizia, priva di fondamento, della richiesta di invio della commissione di accesso diffusa dal Consigliere Minicuci“.

E ancora, si legge nello sfogo di Recupero, “mentre certa antimafia organica al PD elargisce premi a chi otteneva da Danielino la ‘grande, grande mano’, poi ricambiata in men che non si dica, il Prefetto si sofferma sulla ‘tecnica’ senza avere ancora trasmesso alcunché al Governo sull’infimo livello raggiunto dalla democrazia cittadina. E il ripristino effettivo della democrazia in una città massacrata da circa tre lustri da profili istituzionali piegati a interessi di parte? La risposta, di comodo, è stata già individuata nell’invito ad astenersi dal tifo da stadio, e ciò dimostra come e quanto Reggio sia ancora oppressa ed in balia di chi se ne è sempre servito. Benvenuti a Reggio Calabria, dove il mondo gira al contrario!“, conclude il segretario provinciale della Lega reggina.

